Курская область, 15 апреля, 2025, 17:53 — ИА Регнум. В окружении в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Горнале Курской области находятся наемники из Колумбии и еще ряда стран, сражающиеся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 апреля заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Иван Шилов ИА Регнум

Он подчеркнул, что в монастыре прячутся почти 300 военных, и они не хотят сдаваться, потому что знают, что их ожидает за карательные действия по отношению к мирным жителям. Он заявил, что военные ВСУ загубили там не одну жизнь.

«В этой группе находится много наемников из Колумбии и других стран — по перехваченным переговорам слышна их иностранная речь», — рассказал Водолацкий в беседе с ТАСС.

Он добавил, что находящиеся в окружении военные ВСУ не желают сдаваться также потому, что они приехали в Курскую область для охоты на людей.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 апреля в российских силовых структурах сообщили, что военные ВСУ, захватившие Горнальский монастырь, отказываются сдаваться. Украинские военнослужащие разместили на его территории минометы и артиллерийские орудия.

Также 15 апреля источник в российских силовых структурах сообщил, что отдельные группы элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ пытаются сбежать с территории монастыря.

Один из офицеров из группы десантников 80-й бригады ВСУ, которые также оккупировали Горналь, в начале апреля начал вести переговоры с российскими военнослужащими о сдаче в плен тех, кто находится в монастыре. Но переговорщика убили сослуживцы.

Насельник монастыря, военный священник иеромонах Мелетий 12 апреля сообщил, что украинские военные продают иконы и другие предметы, украденные из Горнальского монастыря. При этом заранее оттуда удалось спасти главную святыню монастыря — Пряжевскую икону Богоматери, обретенную в 1792 году.