Москва, 15 апреля, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Нужно навести порядок в сфере семейной ипотеки, взимание дополнительных комиссий банками недопустимо. Об этом 15 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Глава государства отметил, что ипотечное кредитование в России сжимается.

«Далеко не все граждане, семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять. Банки облагают их дополнительными комиссиями от 5 до 10%. И здесь необходимо навести, конечно, порядок», — рассказал российский лидер в ходе заседания президиума Госсовета РФ.

Он также напомнил, что именно государство выделяет банкам финансовые ресурсы на выдачу таких кредитов.

Как передавало ИА Регнум, с 1 апреля по поручению главы российского государства программа «Семейная ипотека» распространилась на вторичный рынок. Таким образом, семьи могут приобрести квартиру по ставке до 6% при условии, что их ребенок находится в возрасте до шести лет включительно, и приобрести жилье по этой программе можно лишь один раз. Кроме того, дом должен быть не старше 20 лет и не считаться аварийным, а также нельзя покупать жилплощадь у взаимозависимых лиц.

В декабре 2024 года Путин также отмечал, что программы льготной ипотеки в России позволили добиться рекордных темпов строительства жилья. Он подчеркнул, что жилищные условия смогли улучшить положение сотен тысяч семей.