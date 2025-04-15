Путин рассказал о важности российских опорных населенных пунктов
Путин: поддержка опорных пунктов поможет развить инфраструктуру в регионах РФ
Москва, 15 апреля, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Поддержка опорных населенных пунктов России должна способствовать развитию инфраструктуры в регионах. Об этом 15 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.
ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Отмечается, что 2160 опорных населенных пунктов вместе с крупнейшими мегаполисами будут обеспечивать социально-экономический каркас страны. Российский лидер также поручил прояснить, как мастер-планы будут соотноситься с планами комплексного развития территорий, чтобы избежать дублирования.
Новость дополняется