Москва, 15 апреля, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Поддержка опорных населенных пунктов России должна способствовать развитию инфраструктуры в регионах. Об этом 15 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Отмечается, что 2160 опорных населенных пунктов вместе с крупнейшими мегаполисами будут обеспечивать социально-экономический каркас страны. Российский лидер также поручил прояснить, как мастер-планы будут соотноситься с планами комплексного развития территорий, чтобы избежать дублирования.

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