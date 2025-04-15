Берлин, 15 апреля, 2025, 18:40 — ИА Регнум. Рейтинг лидера правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Алисы Вайдель снизился за прошедшую неделю. Об этом 15 апреля заявила газета Bild.

IMAGO/nordphoto GmbH/Kokenge/Global Look Press Фридрих Мерц

Согласно данным социологического опроса института INSA, ее позиция опустилась с 13-го на 17-е место в списке 20 самых популярных политиков ФРГ.

Отмечается, что ее главный соперник, избранный канцлер и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, поднялся с 11-го места на девятое в этом рейтинге.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля состоялись досрочные выборы в бундестаг. Первое место занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 26,8% голосов.

Партия «АдГ» заняла второе место, получив 20,8% голосов. На третьем месте оказалась Социал-демократическая партия, в которой состоит действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, — за нее отдали голоса 16,4% избирателей.

Мерц также заявлял о планах сформировать федеральное правительство к 20 апреля. Он также отмечал, что это будет непросто и будущий кабмин должен быть «функционирующим» на международной арене.