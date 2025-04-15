Популярность лидера АдГ Вайдель упала, а у Мерца — поднялась
Bild: популярность лидера АдГ Вайдель упала, а у Мерца — поднялась
Берлин, 15 апреля, 2025, 18:40 — ИА Регнум. Рейтинг лидера правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Алисы Вайдель снизился за прошедшую неделю. Об этом 15 апреля заявила газета Bild.
Согласно данным социологического опроса института INSA, ее позиция опустилась с 13-го на 17-е место в списке 20 самых популярных политиков ФРГ.
Отмечается, что ее главный соперник, избранный канцлер и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, поднялся с 11-го места на девятое в этом рейтинге.
Как передавало ИА Регнум, 23 февраля состоялись досрочные выборы в бундестаг. Первое место занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 26,8% голосов.
Партия «АдГ» заняла второе место, получив 20,8% голосов. На третьем месте оказалась Социал-демократическая партия, в которой состоит действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, — за нее отдали голоса 16,4% избирателей.
Мерц также заявлял о планах сформировать федеральное правительство к 20 апреля. Он также отмечал, что это будет непросто и будущий кабмин должен быть «функционирующим» на международной арене.