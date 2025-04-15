Путин по видеосвязи проводит заседание президиума Госсовета
Москва, 15 апреля, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 15 апреля проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Государственного совета.
«В нашей повестке — вопросы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Речь идет о дальнейшем развитии и обустройстве огромного пространства нашей страны, о создании современной, комфортной, безопасной и удобной среды во всех регионах и муниципалитетах. Решение жилищных проблем и создание рабочих мест», — отметил президент, открывая заседание.
Также планируется обсудить меры по достижению широкой доступности транспортных и социальных услуг, качественных и безопасных дорог.
«Комплексному решению этих задач должна способствовать поддержка опорных населенных пунктов. В них проживает две трети наших граждан», — отметил Путин.
новость дополняется