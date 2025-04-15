Москва, 15 апреля, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 15 апреля проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Государственного совета.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«В нашей повестке — вопросы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Речь идет о дальнейшем развитии и обустройстве огромного пространства нашей страны, о создании современной, комфортной, безопасной и удобной среды во всех регионах и муниципалитетах. Решение жилищных проблем и создание рабочих мест», — отметил президент, открывая заседание.

Также планируется обсудить меры по достижению широкой доступности транспортных и социальных услуг, качественных и безопасных дорог.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959563" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президент по видеосвязи проводит заседание президиума Государственного совета

«Комплексному решению этих задач должна способствовать поддержка опорных населенных пунктов. В них проживает две трети наших граждан», — отметил Путин.

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