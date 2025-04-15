Минск, 15 апреля, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Если НАТО нападет на Союзное государство России и Белоруссии, то пострадают все члены альянса, но больше всего это коснется Польши и стран Прибалтики, так как они первые поддерживают агрессивные планы. Об этом 15 апреля заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Он отметил, что Польша и прибалтийские страны проявляют особую агрессивность к России и постоянно бряцают оружием. Польские власти заявили о планах установить вдоль границ Белоруссии и Калининградской области 2 млн мин. Но именно наращивание военной активности возле российской и белорусской границ во многом спровоцировало очень опасный кризис в Европе.

«В случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран», — подчеркнул Нарышкин в ходе беседы с журналистами в Минске.

Глава СВР также с сожалением отметил, что эти государства пока не понимают, к чему ведет такая политика.

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