Курск, 15 апреля, 2025, 17:35 — ИА Регнум. В Курске пообещали разобраться с управляющими компаниями, которые не отреагировали должным образом на атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 апреля заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Кадр из видео

«Единственное нарекание — к работе двух управляющих компаний, у которых не оказалось дежурных аварийных бригад, и они не прибыли на место ночью, чтобы перекрыть горячую воду, а появились только поздно утром», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Отмечается, что с ними властям придется разбираться отдельно и жестко, чтобы такого больше не случалось.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959561" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Курске после атаки дронов ВСУ повреждены 37 частных домовладений

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 15 апреля украинские дроны атаковали пять регионов РФ. В общей сложности 115 украинских БПЛА были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны над Курской, Воронежской, Брянской и Орловской областями, а также над Московским регионом.

Кроме того, в результате нападения дронов ВСУ в Курске погибла 85-летняя женщина, еще девять человек были ранены. Следствие возбудило уголовное дело о террористическом акте со стороны киевского режима.