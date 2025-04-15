Москва, 15 апреля, 2025, 17:31 — ИА Регнум. В Музее Победы началась традиционная акция «Мы помним». Об этом 15 апреля рассказали в пресс-службе музея.

Официальный канал Музея Победы

Каждый день в преддверии 80-й годовщины Дня Победы участники мероприятий и гости комплекса будут возлагать цветы к скульптуре Солдата-Победителя в Зале Славы, вспоминая таким образом героев Великой Отечественной войны. На мемориальных пилонах увековечена память о почти 12 тыс. Героев Советского Союза.

«В первый день акции ее участниками стали около 200 человек. Среди них — члены Совета ветеранов Западного административного округа Москвы, в том числе ветеран Великой Отечественной войны Владимир Яковлевич Вильховский«, — рассказали в музее.

Он служил на Тихоокеанском военно-морском флоте в 1944–1946 годах. После победы он отучился в Ленинградском мореходном училище, где увлекся тяжелой атлетикой. В итоге Вильховский стал пятикратным призером чемпионатов СССР, чемпионом Европы, трехкратным рекордсменом мира в рывке, рассказали в Музее Победы.

Акцию памяти также поддержали сотрудники Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники и школьники — активисты программы «Школьный музей Победы» и ученики школы № 2033 Москвы.

После возложения цветов они стали зрителями свето-звуковой инсталляции «Дорога к Победе». Также все желающие смогли внести биографии своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, в проект «Лица Победы».

Вплоть до 9 Мая цветы будут возлагать военнослужащие, ветераны войны и труда, чиновники и активисты, школьники и волонтеры различных движений.

10 апреля стало известно, что акция «Бессмертный полк» пройдет в России в смешанном формате, включающем в том числе традиционное шествие. Уточняется, что шествие пройдет только в тех городах, где региональные отделения акции совместно с местными властями сочтут это возможным исходя из соображений общественной безопасности.

В честь 80-летия Великой Победы в России проходит большое количество акций и мероприятий, посвященных Героям и истории Великой Отечественной войны. Так, в Государственном музее — культурном центре «Интеграция» имени Н. А. Островского состоялось официальное открытие выставки «Культура для Победы». Она посвящена роли деятелей культуры в годы войны.

25 февраля в Президентской академии в Москве открылась документальная фотовыставка «Освобождение. Путь к Победе», приуроченная к 80-летию освобождения советскими войсками территорий регионов СССР от немецко-фашистских захватчиков.

Выставка, посвященная историческим и современным военным разработкам «Изобретения для Победы», открылась 1 апреля в Доме Российского исторического общества в Москве.