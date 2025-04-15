Абу-Даби, 15 апреля, 2025, 17:29 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России направила в Объединенные Арабские Эмираты запрос об изъятии пяти квартир в Дубае, принадлежащих бывшему инспектору ДПС Москвы. Об этом 15 апреля рассказал генпрокурор Игорь Краснов.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Он прибыл с визитом в Абу-Даби, где в том числе встретился с главой управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом и попросил взять этот вопрос на контроль.

«На прошлой встрече я делился нашим опытом конфискации в доход государства имущества, законность источников приобретения которого не подтверждена чиновниками. Один из таких исков нами предъявлен к бывшему российскому полицейскому, владеющему в Дубае пятью квартирами», — процитировали Краснова в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Глава российского ведомства сообщил, что общая стоимость этих квартир превышает 3 млн дирхам (около 68 млн рублей по курсу). По его словам, в начале 2025 года компетентные органы ОАЭ уже направили документы для исполнения данного судебного решения.

Генпрокуратура уточнила, что запрос касается бывшего инспектора ДПС Сергея Кузнецова. Лефортовский районный суд в декабре 2022 года удовлетворил иск ведомства об обращении его имущества в доход государства.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года суд постановил конфисковать у Кузнецова имущество на сумму 129 млн рублей, а также более 50 млн рублей денежных средств. Установлено, что он и его родственники приобрели более 20 объектов недвижимости и один автомобиль, а также хранили в банковских ячейках крупные суммы денег.

Никто из допрошенных не смог объяснить, откуда они брали средства на дорогие покупки. На основании этого Генпрокуратура потребовала конфисковать имущество и подала в суд соответствующий иск.