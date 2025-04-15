Санкт-Петербург, 15 апреля, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Эрмитаж в Санкт-Петербурге вновь открыли для посетителей после проверки угроз безопасности. Об этом 15 апреля заявила пресс-служба музея.

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Отмечается, что подозрительные предметы не нашли, а учреждение возобновило работу в штатном режиме.

«Сотрудники Службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии завершили проверку экспозиционных залов и служебных помещений Зимнего дворца, подозрительных предметов не обнаружено», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее в тот же день сотрудникам культурного учреждения поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности, из-за чего пришлось временно остановить проход в здание. Также была проведена проверка в экспозиционных залах и служебных помещениях Эрмитажа. Уточнялось, что посетители с билетами на 15 апреля смогут посетить главный музейный комплекс позже в тот же день или в любой другой.

30 января сотрудникам Эрмитажа в очередной раз поступило анонимное сообщение об угрозе безопасности. После проверки подозрительные предметы также не были обнаружены.