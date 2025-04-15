Москва, 15 апреля, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Благодатный огонь будет доставлен в города приграничных областей России, включая Курск, Брянск, Белгород. Об этом 15 апреля заявили в Фонде Андрея Первозванного.

Алексей Майшев/РИА Новости

Огонь также будет доставлен во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Архангельск, Вологду, Мурманск, Новый Уренгой, Улан-Удэ, Сыктывкар, Якутск, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Салехард, Омск, Читу, Барнаул, Чебоксары, Волгоград, Ижевск, Ульяновск, Казань, Уфу, Екатеринбург, Челябинск, Курган, Саранск, Саратов, Воронеж, Киров, Калугу, Иваново, Смоленск, Краснодар, Нижний Новгород, Рязань, Орел, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Тулу, Ярославль и другие российские города.

В Москву Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова будет доставлен 19 апреля.

«В 2025 году Благодатный огонь будет доставлен самолетом «Сергей Королёв» госкорпорации «Роскосмос». В аэропорту Внуково Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий. Широкой встречи Благодатного огня не предполагается. Делегация Фонда Андрея Первозванного принесет Благодатный огонь в храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения», — сообщили в фонде.

Отмечается, что лампады с Благодатным огнем доставят в 15 храмов российской столицы. Все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады.

Как сообщало ИА Регнум, Фонд Андрея Первозванного традиционно организует принесение в Россию Благодатного огня. Огонь выносят из Гроба Господня в Иерусалиме на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова. Изнесение Благодатного огня из Кувуклии символизирует выход из Гроба воскресшего Иисуса Христа.

Пасха в 2025 году отмечается 20 апреля. Празднику предшествовал Великой пост, который верующие соблюдают с 3 марта. Согласно данным ВЦИОМ, самым важным праздником жители России считают День Победы, вторым по значимости является Новый год, третьим — Пасха.