Москва, 15 апреля, 2025, 17:30 — ИА Регнум. К команде Национального центра ГЧП (ВЭБ.РФ) присоединились Елена Бардашева и Иван Потехин, они будут отвечать за выработку стратегических подходов к развитию государственно-частного партнерства, комплексную поддержку в структурировании и реализации инфраструктурных проектов, развитие взаимодействия с частными инвесторами и публичной стороной.

Сергей Бобылев/ТАСС

Елена Бардашева и Иван Потехин обладают большим практическим опытом работы в проектном финансировании (с фокусом на инфраструктуру и ГЧП) в составе команды Банка ГПБ (АО). До перехода в Наццентр ГЧП Иван и Елена на протяжении более 10 лет отвечали за структурирование и комплексную реализацию крупных инфраструктурных проектов и внесли большой вклад в развитие и применение механизмов ГЧП в Российской Федерации.

«С учетом задач ВЭБа по развитию государственно-частного партнерства на базе Наццентра и КБ «Стрелка» формируется единый аналитический и методологический центр по ряду ключевых направлений. Среди них — высококлассная экспертиза проектов ГЧП и городского развития, комплексная оценка социальных эффектов и тиражирование лучших решений, содействия частной и публичной стороне в привлечении финансирования. Эту работу мы активно ведем как с управленческими командами регионов и городов, так и лидерами отраслевой экспертизы. Опыт и компетенции Елены Бардашевой и Ивана Потехина будут востребованы по каждому из направлений», — отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин.

По поручению президента ВЭБ.РФ становится обязательным участником крупных ГЧП-проектов. В феврале этого года Наццентр ГЧП стал единственным собственником КБ «Стрелка». Ключевая цель объединения компетенций и экспертизы двух методологических центров — новые возможности комплексного развития экономики городов и повышения качества жизни людей. В марте гендиректором КБ Стрелка назначена Кристина Ишханова, которая ранее работала в НИУ ВШЭ, фонде «ДОМ.РФ», «РЖД-Недвижимости».