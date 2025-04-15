Москва, 15 апреля, 2025, 16:58 — ИА Регнум. В Москве 61-летняя женщина попыталась снять с пассажирки в метро никаб, за что на нее напал спутник девушки, в результате конфликта пенсионерку арестовали на семь суток. Об этом рассказал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Судя по камерам в вагоне метро, сначала пенсионерка, увидев женщину в никабе, стала снимать ее на планшет, затем она пыталась снять головной убор с девушки. В итоге спутник мусульманки разбил планшет женщины и начал бить ее, повалив на пол. Драку пытались разнять другие пассажиры вагона. Версия очевидцев отличается от того, что было видно по камерам.

«Сначала пенсионерке сломали планшет, на который она снимала, этот мужик и бил ее, и вырывал волосы, после чего она попыталась защититься, сняв никаб с женщины. А он ее повалил и бил ногами. Он изначально отобрал планшет у женщины и разбил его, женщина в никабе просто сидит спокойно, никто ее не трогал», — рассказали очевидцы.

В результате полиция составила протокол о мелком хулиганстве, и пенсионерка получила административный арест. О судьбе напавшего на женщину мужчины ничего неизвестно.

В июле прошлого года муфтият Дагестана заявил, что никаб стал предметом споров, вызывает страх у населения, а также послужил причиной усугубления напряженности в обществе. Отмечается, что большинство ученых-правоведов считают, что ношение никаба не является обязательным предписанием для женщины. При этом подчеркивается, что в некоторых странах эта одежда стала признаком религиозного радикализма и фанатизма.

В июне прошлого года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ношение никабов в России нужно запретить.