Париж, 15 апреля, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Во Франции несколько тюрем подверглись нападениям со стрельбой и поджогом машин. Об этом 15 апреля заявил телеканал BFMTV.

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«В ночь на вторник 15 апреля несколько французских тюрем были обстреляны из автоматического оружия или подожжены… Национальная антитеррористическая прокуратура объявила, что берет на себя расследование причиненного ущерба», — говорится в материале.

Отмечается, что в деревне Люин и городе Валанс автомобили сожгли на тюремной парковке, в Тулоне же преступники открыли огонь по воротам тюрьмы — около 15 выстрелов было сделано из автомата Калашникова. Нападениям также подверглись места заключения еще минимум в трех городах.

«Источник, близкий к делу, сообщил BFMTV, что нападения были скоординированы. Они были спланированы как реакция на создание тюрем строгого режима и, в частности, на стратегию министра юстиции по борьбе с наркобандитизмом», — уточнили авторы статьи.

Как передавало ИА Регнум, летом 2023 года неизвестные неудачно попытались освободить заключенных из тюрьмы во французском городе Френ. Уточняется, что несколько десятков человек обстреляли здание фейерверками, а затем попытались пробраться на территорию объекта. На место происшествия прибыл полицейский спецназ.