Курск, 15 апреля, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Отдельные группы элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются сбежать с территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области. Об этом 15 апреля сообщил источник в российских силовых структурах.

Viacheslav Madiievskyi/Global Look Press

«В районе монастыря ВСУ несут существенные потери. Разрозненные группы противника самовольно оставляют позиции и пытаются сбежать на территорию Сумской области», — процитировал ТАСС собеседника.

Представитель силовых структур уточнил, что бегству военных 82-й ОДШБр препятствуют боевики 129-й отдельной бригады теробороны, собранной из бывших заключенных. Их используют как заградотряды.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 апреля в российских силовых структурах сообщили, что военные ВСУ, захватившие Горнальский монастырь, отказываются сдаваться. Украинские боевики также разместили на его территории минометы и артиллерийские орудия.

Один из офицеров из группы десантников 80-й бригады ВСУ, которые также оккупировали Горналь, в начале апреля начал вести переговоры с российскими военнослужащими о сдаче в плен тех, кто находится в монастыре. Но переговорщика убили сослуживцы.

Насельник монастыря, военный священник иеромонах Мелетий 12 апреля сообщил, что украинские военные продают иконы и другие предметы, украденные из Горнальского монастыря. При этом заранее оттуда удалось спасти главную святыню монастыря — Пряжевскую икону Богоматери, обретенную в 1792 году.