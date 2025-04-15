Москва, 15 апреля, 2025, 16:31 — ИА Регнум. В Национальном центре «Россия» на заседании наблюдательного совета Всероссийской премии «Служение» подвели итоги народного голосования. Об этом 15 апреля рассказали в пресс-службе организации.

Иван Шилов ИА Регнум

Премия проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Награды присваивают выдающимся муниципальным служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и положительно повлияли на повышение качества жизни местных жителей.

Премию организовала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ.

На заседании присутствовали представители федеральных органов власти, общественных организаций, образовательных и исследовательских центров. Председателем выступил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Он уточнил, что на тех, кто представляет муниципальное сообщество, возложена большая ответственность за принятие решений на местах. Эти представители власти ближе всего к народу, и от качества их работы зависит отношение россиян ко всей системе публичной власти.

«На премию поступило много хороших, интересных заявок. Видно, какое огромное количество ярких, профессиональных, порядочных людей работает и служит в системе местного самоуправления. Это те люди, о которых нужно говорить. Для них малая родина — это не просто территория, это — родная земля, где есть возможность делать жизнь людей лучше», — отметил Кириенко.

На заседании представили итоги голосования, которое проводилось на госуслугах с 31 марта по 13 апреля 2025 года и было доступно всем россиянам. За проекты отдан почти 1 млн голосов.

Наблюдательный совет утвердил победителей и лауреатов премии в десяти номинациях: «Мужество и героизм — на благо служения Родине»; «Благополучие семьи — приоритет государства»; «Великое наследие — для будущих поколений»; «Укрепляя партнерство, расширяем возможности»; «Забота о семьях героев — вклад в общую победу»; «Институт наставничества — для будущего страны»; «Инициатива каждого — общий успех»; «Развитие территории — благополучие жителей»; «Молодые кадры — на службе страны»; «Прямой разговор — доверие к власти».

Всего в этом году россияне выбирали из 43 313 заявок. Этот показатель в два раза выше прошлогоднего. Проекты присылали главы муниципалитетов, муниципальные служащие и работники муниципальных организаций, муниципальные депутаты, председатели и члены ТОС и многие другие представители местных властей.

«Отбор был непростой. Почти миллион голосов был отдан за участников премии. Представлено много достойных проектов из разных уголков страны от людей самого разного возраста. Наряду с историями о героических буднях на приграничных территориях есть достойные примеры для подражания в обычной жизни», — отметила член президиума совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Церемония награждения лучших представителей муниципальной власти пройдет 21 апреля на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России» в Национальном центре «Россия». На мероприятие соберутся порядка 4 тыс. человек из 89 регионов России.

Во время форума проведут панельные сессии, дискуссионные площадки, лекции по актуальным вопросам государственной и муниципальной повестки.

Ранее, 12 апреля, в Национальном центре «Россия» стартовал пятый сезон международной премии «Мы вместе». Мероприятие проходит в рамках презентации национального проекта «Молодежь и дети». В 2025 году усилены инструменты продвижения проектов и расширены образовательные возможности для участников. К оценке заявок будет привлечен искусственный интеллект.

Заявки на участие в мероприятии принимаются на сайте премиямывместе.рф до 23 июня. Церемония награждения пройдет со 2 по 5 декабря на международном форуме гражданского участия «Мы вместе» в Национальном центре «Россия».