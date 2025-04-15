Лондон, 15 апреля, 2025, 16:21 — ИА Регнум. Евросоюз ищет законные способы разорвать долгосрочные контракты с Россией на поставку газа, не выплачивая штрафов. Об этом 15 апреля написала газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Брюссель изучает юридические возможности, которые позволят европейским компаниям разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа, не выплачивая Москве крупные штрафы», — говорится в статье.

Отмечается, что этот вопрос рассматривается в рамках дорожной карты по отказу от российских энергоресурсов.

По данным издания, Еврокомиссия изучает контракты на предмет наличия у подписавших их компаний возможности объявлять форс-мажор и прекращать отношения с поставщиками газа. При этом один из собеседников газеты предупредил, что конфликт на Украине может оказаться недостаточным основанием для объявления форс-мажора.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля агентство Bloomberg сообщило, что цены на газ в ЕС достигли двухлетнего максимума. Авторы статьи отметили, что стоимость фьючерсных контрактов на момент публикации выросла на 4,1% и достигла отметки €58 за мегаватт-час, а сам рост цен не останавливается уже четвертую неделю подряд.

14 апреля агентство Reuters заявило, что в ЕС рассматривают возобновление поставок газа из России. Отмечалось, что европейская энергетическая безопасность довольно неустойчива и имеет ограниченные возможности. Таким образом, странам союза предлагается диверсифицировать энергетических импортеров, из которых 20–25% топлива предлагается покупать у РФ.

В октябре 2024 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об энергетическом самоубийстве Евросоюза и добавил, что стоит ожидать продолжения процесса деиндустриализации в Европе и шоковых цен на газ. Президент РФ Владимир Путин также подчеркивал, что европейские страны рассчитывали развалить Россию, отказавшись покупать у нее газ, однако именно в экономике стран Евросоюза начались необратимые негативные процессы.