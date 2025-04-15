ЕС захотел разорвать газовые контракты с Россией без уплаты штрафов
FT: Евросоюз ищет способы разорвать газовые контракты с РФ без уплаты штрафов
Лондон, 15 апреля, 2025, 16:21 — ИА Регнум. Евросоюз ищет законные способы разорвать долгосрочные контракты с Россией на поставку газа, не выплачивая штрафов. Об этом 15 апреля написала газета The Financial Times со ссылкой на источники.
«Брюссель изучает юридические возможности, которые позволят европейским компаниям разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа, не выплачивая Москве крупные штрафы», — говорится в статье.
Отмечается, что этот вопрос рассматривается в рамках дорожной карты по отказу от российских энергоресурсов.
По данным издания, Еврокомиссия изучает контракты на предмет наличия у подписавших их компаний возможности объявлять форс-мажор и прекращать отношения с поставщиками газа. При этом один из собеседников газеты предупредил, что конфликт на Украине может оказаться недостаточным основанием для объявления форс-мажора.
Как передавало ИА Регнум, 10 февраля агентство Bloomberg сообщило, что цены на газ в ЕС достигли двухлетнего максимума. Авторы статьи отметили, что стоимость фьючерсных контрактов на момент публикации выросла на 4,1% и достигла отметки €58 за мегаватт-час, а сам рост цен не останавливается уже четвертую неделю подряд.
14 апреля агентство Reuters заявило, что в ЕС рассматривают возобновление поставок газа из России. Отмечалось, что европейская энергетическая безопасность довольно неустойчива и имеет ограниченные возможности. Таким образом, странам союза предлагается диверсифицировать энергетических импортеров, из которых 20–25% топлива предлагается покупать у РФ.
В октябре 2024 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об энергетическом самоубийстве Евросоюза и добавил, что стоит ожидать продолжения процесса деиндустриализации в Европе и шоковых цен на газ. Президент РФ Владимир Путин также подчеркивал, что европейские страны рассчитывали развалить Россию, отказавшись покупать у нее газ, однако именно в экономике стран Евросоюза начались необратимые негативные процессы.