Москва, 15 апреля, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд приговорил пятерых участников поджога пожарного вертолета в московском аэропорту Остафьево к лишению свободы на сроки от 12,5 до 18 лет. Судебное заседание прошло 15 апреля.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Все пятеро фигурантов дела внесены в России в перечень террористов и экстремистов. Наибольший срок получил Никита Булгаков. Романа Яковца и Станислава Хамидулина приговорили к 17 годам и шести месяцам, Даниила Ямскова — к 17 годам, Анастасию Мочалину — к 12 годам. Осужденных признали виновными в совершении теракта и диверсии.

Суд установил, что Хамидулина завербовали украинские спецслужбы. Остальных участников преступления он нашел через интернет и пообещал деньги. Злоумышленники подожгли вертолет в ночь на 26 апреля 2024 года, в результате он был уничтожен.

Как передавало ИА Регнум, участников поджога вертолета, принадлежащего «Московскому авиационному центру», задержали 29 апреля. На следующий день их арестовали.

В январе 2025 года следователи установили, что поджигатели снимали свои действия на видео. Потом этот ролик был опубликован в одном из мессенджеров от имени главного управления разведки Украины.