Молдавия, 15 апреля, 2025, 16:11 — ИА Регнум. Ходатайство прокуратуры Молдавии об ужесточении меры пресечения главе Гагаузии Евгении Гуцул осталось без удовлетворения. Апелляционная палата Кишинева на заседании 15 апреля оставила ее под домашним арестом.

Родион Прока/РИА Новости

Судья отметила, что решено оставить в силе решение первой инстанции и отклонить апелляцию прокуратуры.

«Ходатайство о 13-дневном аресте в отношении Евгении Гуцул отклоняется», — огласила постановление судья.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева в рамках уголовного дела о коррупции. По районного суда Кишинева главу Гагаузии отправили 9 апреля под домашний арест на 30 дней. Ей предъявили обвинения в соучастии в незаконном финансировании партии «Шор», ликвидированной в Молдавии. При этом прокуратура Молдавии ходатайствовала, чтобы Гуцул заключили под стражу.

Гуцул 27 марта обратилась к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой повлиять на Кишинев и помочь в ее освобождении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев использует методы неприкрытого нажима на популярных политиков, которые составляют конкуренцию действующей власти.