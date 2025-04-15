Апелляционная палата Кишинева оставила Гуцул под домашним арестом
Молдавия, 15 апреля, 2025, 16:11 — ИА Регнум. Ходатайство прокуратуры Молдавии об ужесточении меры пресечения главе Гагаузии Евгении Гуцул осталось без удовлетворения. Апелляционная палата Кишинева на заседании 15 апреля оставила ее под домашним арестом.
Судья отметила, что решено оставить в силе решение первой инстанции и отклонить апелляцию прокуратуры.
«Ходатайство о 13-дневном аресте в отношении Евгении Гуцул отклоняется», — огласила постановление судья.
Как сообщало ИА Регнум, 25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева в рамках уголовного дела о коррупции. По районного суда Кишинева главу Гагаузии отправили 9 апреля под домашний арест на 30 дней. Ей предъявили обвинения в соучастии в незаконном финансировании партии «Шор», ликвидированной в Молдавии. При этом прокуратура Молдавии ходатайствовала, чтобы Гуцул заключили под стражу.
Гуцул 27 марта обратилась к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой повлиять на Кишинев и помочь в ее освобождении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев использует методы неприкрытого нажима на популярных политиков, которые составляют конкуренцию действующей власти.