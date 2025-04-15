Москва, 15 апреля, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Минобороны направило в московский арбитражный суд более 20 исков к своим крупным строительным подрядчикам на сумму требований свыше 31 млрд рублей. Об этом 15 апреля стало известно из материалов картотеки суда.

Замир Усманов/ТАСС

Отмечается, что 13 исков получило «Главное управление специального строительства» (ГУСС) на сумму свыше 13,6 млрд рублей, семь исков — «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам» на сумму более 10,9 млрд рублей, три — «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) на 1,3 млрд рублей и два — «31-й Государственный проектный институт специального строительства» на более 5,3 млрд рублей.

Заявления поступили в суд 4 апреля и еще не приняты к рассмотрению. Кроме того, основания исковых требований пока не сообщаются.

Как передавало ИА Регнум, ранее Савеловский суд Москвы отправил в следственный изолятор экс-гендиректора ФГУП «ГУСС» Александра Молодченко по делу о мошенничестве в рамках заключения двух договоров для гособоронзаказа по завышенным ценам. 6 февраля суд частично удовлетворил иск Минобороны к «ГУСС» на сумму более 434 млн рублей.

Также в рамках дела ГВСУ по специальным объектам суд продлил до 23 мая арест бывшему руководителю организации Андрею Белкову. Его подозревают в афере при покупке магнитно-резонансного томографа при исполнении гособоронзаказа.

Кроме того, 18 октября 2024 года в Балашихе нашли комплекс из 15 зданий, похищенных у МО РФ. В рамках уголовного дела правоохранители арестовали троих подозреваемых, среди которых был экс-начальник управления проблемных активов «ГУОВ» Николай Грачев. Комплекс стоимостью свыше 244 млн рублей был украден через подставные документы при процедуре банкротства.