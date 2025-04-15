Минобороны подало более 20 исков к стройподрядчикам на сумму свыше ₽30 млрд
Москва, 15 апреля, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Минобороны направило в московский арбитражный суд более 20 исков к своим крупным строительным подрядчикам на сумму требований свыше 31 млрд рублей. Об этом 15 апреля стало известно из материалов картотеки суда.
Отмечается, что 13 исков получило «Главное управление специального строительства» (ГУСС) на сумму свыше 13,6 млрд рублей, семь исков — «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам» на сумму более 10,9 млрд рублей, три — «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) на 1,3 млрд рублей и два — «31-й Государственный проектный институт специального строительства» на более 5,3 млрд рублей.
Заявления поступили в суд 4 апреля и еще не приняты к рассмотрению. Кроме того, основания исковых требований пока не сообщаются.
Как передавало ИА Регнум, ранее Савеловский суд Москвы отправил в следственный изолятор экс-гендиректора ФГУП «ГУСС» Александра Молодченко по делу о мошенничестве в рамках заключения двух договоров для гособоронзаказа по завышенным ценам. 6 февраля суд частично удовлетворил иск Минобороны к «ГУСС» на сумму более 434 млн рублей.
Также в рамках дела ГВСУ по специальным объектам суд продлил до 23 мая арест бывшему руководителю организации Андрею Белкову. Его подозревают в афере при покупке магнитно-резонансного томографа при исполнении гособоронзаказа.
Кроме того, 18 октября 2024 года в Балашихе нашли комплекс из 15 зданий, похищенных у МО РФ. В рамках уголовного дела правоохранители арестовали троих подозреваемых, среди которых был экс-начальник управления проблемных активов «ГУОВ» Николай Грачев. Комплекс стоимостью свыше 244 млн рублей был украден через подставные документы при процедуре банкротства.