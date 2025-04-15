Москва, 15 апреля, 2025, 15:57 — ИА Регнум. После почти 30-летнего перерыва регулярное прямое авиасообщение между Россией и Абхазией будет восстановлено. Об этом 15 апреля заявила пресс-служба министерства транспорта РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Отмечается, что после совместной работы Минтранса, Росавиации и российских авиаперевозчиков стали доступны для продажи билеты в Сухум.

«На 3 мая запланирован первый рейс авиакомпании «ЮВТ АЭРО» по маршруту Внуково — Сухум. 6 мая начнутся полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, работа над увеличением числа рейсов и авиаперевозчиков продолжится.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года РФ и Абхазия заключили соглашение о сотрудничестве в восстановлении международного аэропорта Сухума для возобновления авиасообщения. Отмечалось, что были проведены работы по бетонированию взлетно-посадочной полосы и обочин, маркировка и планировка летного поля и летные проверки, также ввели в эксплуатацию наземные средства радиотехнического обеспечения полетов и связи.

31 января первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и на тот момент вице-президент Абхазии Бадра Гунба обсудили открытие авиасообщения между Россией и Абхазией. Кириенко подчеркнул, что возобновление прямого авиасообщения — это то, о чем давно мечтали люди в Абхазии и России, и есть шанс на быструю реализацию.