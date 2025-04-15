Варшава, 15 апреля, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Польша готова участвовать в восстановлении Украины, но хочет помогать таким образом, чтобы заработать. Об этом 15 апреля заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

Global Look Press

«Мы будем солидарны, и мы будем на этом зарабатывать, и мы будем жестко отстаивать польские интересы и интересы польских фирм», — отметил он в ходе выступления на форуме новых технологий в Варшаве.

По словам Туска, Польша не будет такой наивной, чтобы безвозмездно помогать, когда другие страны наживаются на помощи Украине. Премьер добавил, что его не смущает, когда такой подход называют экономической диктатурой.

Как передавало ИА Регнум, министр Польши по делам ЕС Адам Шлапка 10 апреля заявил, что Всемирный банк оценивает стоимость восстановления Украины после завершения конфликта примерно в €500 млрд. Политик отметил, что около трети этих расходов готовы оплатить частные инвесторы, но киевскому режиму для этого нужно будет провести реформы.

Президент США Дональд Трамп в феврале на вопрос, будет ли американская сторона участвовать в восстановлении Украины, назвал это предположение странным. Он заявил, что Вашингтон уже потратил на поддержку Киева около $350 млрд.

Впоследствии Трамп заявил, что хочет вернуть деньги, потраченные США на Украину, и потребовал заключения сделки по добыче полезных ископаемых на украинской территории. Стороны ведут переговоры по условиям соглашения. Очередная встреча по этому вопросу прошла 11 апреля в Вашингтоне. По информации газеты New York Times, американская сторона хочет получить значительную долю природных ресурсов.