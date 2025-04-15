Санкт-Петербург, 15 апреля, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Вход в Эрмитаж в Санкт-Петербурге временно закрыли из-за сообщения об угрозе режиму безопасности. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе музея.

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«Сегодня, 15 апреля 2025 года, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности. Вход в здания временно закрыт», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в экспозиционных залах и служебных помещениях проводится проверка.

В пресс-службе добавили,что посетители с билетами на сегодняшний день смогут посетить музей позже во вторник или в любой другой день.

Ранее, 30 января, Эрмитаж уже закрывал вход в Зимний дворец из-за поступившего анонимного сообщения об угрозе безопасности. Позднее Эрмитаж проинформировал, что сотрудники службы безопасности музея и Росгвардии завершили проверку залов и помещений и не обнаружили подозрительных предметов. Музей вернулся к работе в штатном режиме.

До этого, 24 января, посетителей Зимнего дворца эвакуировали после анонимного сообщения об угрозе в Эрмитаже. Была проведена проверка. Посетителям с билетами на указанный день сообщили, что они смогут посетить музей в любой другой день.