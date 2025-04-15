Вашингтон, 15 апреля, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Ключевым вопросом в урегулировании украинского конфликта остаются пять территорий, но есть и множество других проблем. Об этом 15 апреля заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

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«Несомненно, это мирное соглашение — оно касается так называемых пяти территорий, но и это еще не всё: протоколы безопасности, НАТО, пятая статья НАТО. У этой сложной ситуации очень много деталей», — заявил он в эфире Fox News.

Уиткофф добавил, что президент России Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербурге предложил американской стороне работать над обеспечением долгосрочного мира.

Как ранее передавало ИА Регнум, Уиткофф заявил, что расширение коммерческих возможностей может стать основой для формирования новых отношений между Россией и США. По его словам, это может стать ключом к устойчивому миру. Кроме этого, отвечая на вопрос о возможности заключения сделки с РФ по украинскому вопросу, он выразил уверенность в том, что такое соглашение намечается.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 апреля сообщил, что Россия и США в ходе переговоров пока не согласовали основные параметры соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты, обсуждение этого вопроса продолжается.

Президент России Владимир Путин 11 апреля принял Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Переговоры длились более четырех часов, стороны в том числе обсуждали вопросы урегулирования украинского кризиса.

Крым и Севастополь вернулись в состав России по итогам референдума, состоявшегося в 2014 году. Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области вновь стали регионами РФ по итогам референдумов 2022 года.

В июне 2024 года Путин заявил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал глава государства.