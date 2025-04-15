Москва, 15 апреля, 2025, 15:34 — ИА Регнум. В Москву на парад в честь 80-летия Великой Победы собираются приехать свыше 20 глав государств и правительств. Об этом 15 апреля журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Мы будем рады видеть всех: сейчас уже можно сказать, что мы ожидаем более 20 глав государств и правительств», — уточнил он.

Представитель Кремля добавил, что все гости будут праздновать этот архиважный день вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Песков назвал 9 Мая грандиозной датой, особенно в нынешних реалиях.

«Особенно она важна именно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм и когда в Европе мы не видим единодушного желания искоренить его незамедлительно», — заключил пресс-секретарь президента.

Ранее, 14 апреля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что представителям стран Европейского союза и кандидатов в члены ЕС не следует ехать на парад Победы. Те страны, которые решат участвовать в мероприятиях 9 мая в Москве, ждут «последствия».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Каллас «отбитой русофобкой», подчеркнув, что она проявила неуважением к памяти о тех, кто, спасая мир от фашизма, пожертвовал собой. Он призвал лишить Каллас должности главы европейской дипломатии и отдать ее под международный трибунал ООН.

Несмотря на позицию Евросоюза относительно Дня Победы, приглашение приехать в Москву 9 мая уже приняли президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. Также о планах посетить парад Победы сообщили президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Кроме того, на празднества прибудут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, премьер Индии Нарендра Моди, президент Кубы Мигель Диас-Канель, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, президент Абхазии Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.