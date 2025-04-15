Южно-Сахалинск, 15 апреля, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима и лишил воинского звания Романа Иванишина за добровольную сдачу в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 15 апреля сообщил адвокат Сергей Вершинин.

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«Иванишин признан виновным в добровольной сдаче в плен, а также в покушении на сдачу в плен и в дезертирстве из своей части. Его дело о добровольной сдаче в плен противнику в ходе спецоперации стало первым в России», — процитировало адвоката «РИА Новости».

Вершинин подчеркнул, что Иванишин вину не признает, защита обжалует приговор. По версии адвоката, бойца захватила украинская разведгруппа, и он не сдавался добровольно. В Россию он вернулся в ходе обмена военнопленными.

Адвокат также рассказал, что у 43-летнего осужденного четверо несовершеннолетних детей, он является ветераном боевых действий на Кавказе. Его мобилизовали в 2022 году.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2022 года в УК РФ внесли ряд изменений по воинским преступлениям. В том числе были приняты положения, предусматривающие ответственность за добровольную сдачу в плен, а также ужесточающие наказание за дезертирство.

Верховный суд России в мае 2023 года разъяснил, что сдача в плен не считается добровольной, если военнослужащий в этот момент физически не мог оказывать сопротивления врагу. Это может быть в результате контузии или тяжелого ранения.