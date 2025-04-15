Москва, 15 апреля, 2025, 15:21 — ИА Регнум. Обвинения генсека ООН Антониу Гутерриша в адрес России в связи с событиями в Сумах свидетельствуют о избирательности его подхода к Уставу ООН и вызывают недоумение. Об этом 15 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Loey Felipe/UN Photo/Global Look Press

Гутерриш 13 апреля выдвинул в адрес России обвинения в том, что нанесенный российским военными ракетный удар по Сумам якобы «продолжает разрушительную череду подобных атак на украинские города».

«Такие оценки генсекретаря ООН вызывают лишь недоумение. Хотелось бы напомнить, что с самого начала СВО российские войска никогда не наносили, не наносят и не будут наносить умышленные удары по гражданскому населению», — отметила Захарова в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД РФ.

Российский дипломат отметила, что Гутерриш в своем заявлении выразил поддержку усилий по достижению мира, направленного на сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. При этом он упомянул Устав ООН, международное право и соответствующие резолюции ООН.

«Нетрудно заметить, что право народов на самоопределение [в заявлении генсека ООН] даже не упоминается. Это является очередным свидетельством избирательного подхода Гутерриша к положениям Устава Всемирной организации», — отметила Захарова.

Она напомнила, что принцип территориальной целостности, согласно документам ООН, применяется только в отношении тех стран, чьи правительства соблюдают принцип самоопределения.

«Всем очевидно, что нынешний режим в Киеве этому критерию никак не соответствует. Клика [главы киевского режима Владимира] Зеленского систематически и злостно нарушает основные свободы этнических русских и русскоязычных граждан», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что Гутерриш продолжает покрывать явное пренебрежение киевским режимом уставными принципами самоопределения народов и уважения прав человека на Украине. Это отношение проявляется также в игнорировании обращений Москвы по поводу расследования обстоятельств срежиссированной Киевом три года назад провокации в украинском городе Буче.

«В очередной раз призываем Гутерриша и возглавляемый им секретариат ООН занять честную позицию, не допускать комментирования в предвзятом ключе событий в контексте украинского кризиса, прекратить заниматься дискредитацией нашей страны и сокрытием преступлений киевского режима», — резюмировала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля российские военные нанесли удары двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» украинской армии в Сумах. Удары наносились в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства. В результате были уничтожены более 60 военных ВСУ.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные атакуют только объекты украинской армии, а также используемую ею объекты.

Источник в российских силовых структурах сообщил, что в Сумах в месте, по которому ВС России нанесли ракетный удар, находилось порядка 200 украинских военных, в том числе офицеры 95-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады теробороны Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров 14 апреля заявил, что Москва располагает фактами, доказывающими, что на объекте в Сумах украинские военачальники проводили с западными коллегами очередную сходку.