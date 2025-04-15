Москва, 15 апреля, 2025, 15:22 — ИА Регнум. В Москве прошло торжественное вручение премии популярного издания «VOICE: Главные лица». На сцену за престижными наградами поднялись деятели кино, телевидения, музыки и блогосферы.

Radio Monte Carlo В Москве состоялось вручение премии «VOICE: Главные лица»

Церемонию провели две пары — Юлия Пересильд и Илья Сатир, а также Юлия Барановская и Илья Соболев. Издание вручило статуэтки в десятке номинаций, в числе которых: «Искусство коммуникации», «Актер», «Певица», «Видео года», «Шоу года», «25 лет на сцене», «Инфлюенсер года», «25 лет в эфире». Лауреатом последней стало Radio Monte Carlo, отметившее 25 лет в эфире.

«В этом году мы представили новый слоган радиостанции — «Ваш безупречный вкус», и это не просто слова. Безупречный вкус — не просто про музыку, это целая философия, которая объединяет лучшие проявления жизни: изысканные звуки, утонченные события, безукоризненный стиль», — сказала программный директор станции Анастасия Елисеева.

По ее словам, внеэфирные проекты радио — регата, гольф, премия BraVo — созвучны такой философии.

Радиостанция продолжает серию торжественных событий, эфирных и офлайн-проектов в честь своего юбилея. Так, на исторической сцене Большого театра состоится VII церемония вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo, которая объединит выдающихся исполнителей классического искусства. На сцене также прозвучат хиты Radio Monte Carlo в новых аранжировках — под аккомпанемент симфонического оркестра.