Вашингтон, 15 апреля, 2025, 15:24 — ИА Регнум. США отвергли заявление G7, осуждающее удар ВС России по скоплению украинских военнослужащих в Сумах. Об этом 15 апреля заявило агентство Bloomberg.

Global Look Press

«США заявили союзникам по G7, что не поддержат заявление, осуждающее… атаку на Украину, поскольку хотят сохранить переговоры с Москвой в рабочем режиме», — сообщается в материале.

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа заявила, что не подпишет заявление, осуждающее атаку на Сумы, а без одобрения Вашингтона его невозможно будет принять.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля ВС РФ нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту, где проходила встреча командного состава украинских формирований в Сумах. В результате было ликвидировано более 60 украинских военнослужащих. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что там проходила сходка украинских военачальников с западными коллегами из стран НАТО.

Затем городской совет Бердичева в Житомирской области объявил, что во время ракетного удара погиб экс-замкомандира артиллерийской бригады ВСУ полковник Юрий Юла. 15 апреля был уволен глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, который подтвердил проведение мероприятия по награждению военных в Сумах накануне удара.