Таганрог, Ростовская область, 15 апреля, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Первый интеграционный форум «Женщины — за устойчивое развитие Приазовья» пройдет в Таганроге 15–16 мая. В нем примут участие руководители территорий регионального и муниципального уровня, представители исполнительных органов власти, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций, женского движения, руководители благотворительных проектов и НКО юга России, новых регионов, Москвы, Санкт-Петербурга и зарубежья.

Пресс-служба форума

Участники форума обсудят вопросы устойчивого развития макрорегиона Приазовья в сфере ресурсов, технологий, туризма, экологического благополучия, общества, культуры, патриотического воспитания и международных связей. В ходе форума состоится пленарное заседание «Национальные цели развития России — факторы устойчивого развития Приазовья».

Отдельным блоком запланированы экспертные сессии государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и экосистемы социального развития «Добро.рф». В рамках секции «Технологии Приазовья» будут обсуждаться актуальные вопросы, связанные с достижением национальной цели по технологическому лидерству. Особое внимание будет уделено развитию новых рынков в таких областях, как биоэкономика, охрана здоровья граждан, продовольственная безопасность, экономика данных и цифровая трансформация, а также искусственный интеллект и новые энергетические технологии. Роль организаций в устойчивом развитии Приазовья обсудят в секции «Ресурсы Приазовья».

Во второй день форума на территории народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» откроется проектная мастерская «Наш путь к Победе», посвященная темам сохранения исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи, успешным проектным практикам, направленным на помощь участникам СВО и их семьям.

Особое внимание будет уделено основам «женской» социальной дипломатии с целью продвижения проектов на российском и международном уровнях.

Организаторы форума — выпускницы образовательной программы «Женщина-лидер» мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей», реализуемой совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации.