* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 15 апреля, 2025, 15:02 — ИА Регнум. Заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), осужденной на 6,5 лет колонии за оправдание терроризма, оставлен в силе. Такое решение принял 15 апреля Апелляционный военный суд.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Ранее вынесенный приговор в отношении Лазаревой оставлен без изменения», — заявили в суде.

Отмечается, что апелляционная жалоба защиты осталась без удовлетворения.

Как сообщало ИА Регнум, прокуратура Москвы в ноябре 2024 года утвердила обвинительное заключение против Лазаревой по уголовному делу об оправдании терроризма. В надзорном ведомстве напомнили, что в августе 2023-го телеведущая в одном из интервью заявила о допустимости осуществления террористических атак беспилотниками на российские города, чем публично оправдала терроризм. Второй Западный окружной военный суд 24 декабря 2024 года заочно приговорил ее к 6,5 года колонии.

6 декабря Лазарева призналась, что хотела бы вернуться в Россию и мечтает об этом. Вместе с тем телеведущая отметила, что существует вариант, при котором она не сможет вернуться в Россию, так как в отношении неё было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.

До этого, 11 октября, Лазарева назвала «неразберихой» объявление её в международный розыск. Она также заявила, что «политическое преследование» со стороны российского правосудия не будет поводом для розыска её Интерполом.