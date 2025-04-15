Уфа, 15 апреля, 2025, 15:00 — ИА Регнум. В Башкирии состоялась дискуссия от благотворительного фонда «Система», посвященная вопросам поддержки молодых ученых и их привлечению к решению практико-ориентированных задач, стоящих перед отечественным высокотехнологичным производством. Во встрече на площадке Дома Евразийского научно-образовательного центра республики приняли участие молодые исследователи. Мероприятие открыло профориентационную неделю, организованную фондом «Система» совместно с министерством образования и науки республики, Центром опережающей профессиональной подготовки республики при поддержке Евразийского НОЦ, АО «БЭСК» и АО «Холдинг ЭРСО».

Пресс-служба благотворительного фонда «Система» В Башкирии стартовала профориентационная неделя

В дискуссии приняли участие вице-президент РАН Степан Калмыков, президент благотворительного фонда «Система» Лариса Пастухова, директор управляющей компании Научно-образовательного центра Республики Башкортостан Наталия Латыпова, президент Академии наук Республики Башкортостан Камиль Рамазанов, управляющий директор АФК «Система» Юлия Трефилова и исполнительный директор Фонда развития физтех-школ Андрей Богданов. Они обсудили вопросы и возможности взаимодействия молодых исследователей и представителей высокотехнологичных предприятий.

Глава фонда «Система» Лариса Пастухова рассказала о проекте «Лифт в будущее», который активно поддерживает молодых ученых, работающих в приоритетных для страны сферах науки и технологий. Так, одним из ключевых проектов по поддержке молодой науки, реализуемых фондом совместно с РАН, является конкурс для молодых ученых, новый сезон которого стартовал в марте 2025 года.

Первый день профориентационной недели продолжился на площадке межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ Республики Башкортостан карьерными встречами представителей ведущих работодателей региона со студентами профильных направлений подготовки Уфимского университета науки и технологий и Уфимского государственного нефтяного технического университета. Участники познакомились с возможностями карьерного старта в компаниях и смогли лично задать вопросы ее сотрудникам в рамках открытого диалога.

Пресс-служба благотворительного фонда «Система» В Башкирии стартовала профориентационная неделя

Также в течение недели встречи для школьников и студентов республики состоятся в Мелеузовском, Ишимбайском и Стерлитамакском районах. Участники встретятся с профессиональными профориентологами, познакомятся с современными профессиями и перспективными отраслями в рамках открытых уроков о технологиях и профессиях будущего, смогут пообщаться с сотрудниками и лично познакомиться с работой производственных площадок предприятий.

Завершающим мероприятием первого дня профориентационной недели стал методический семинар «Профориентационная работа в общеобразовательных организациях на перспективу до 2030 года», организованный совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки Башкирии для педагогов и методистов региона, ответственных за профориентацию.