Курск, 15 апреля, 2025, 15:15 — ИА Регнум. После атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск некоторые дома не подлежат восстановлению, их жители получат сертификаты. Об этом 15 апреля заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

t. me/gubernator_46

«Все владельцы домов, не подлежащих восстановлению, получат сертификаты. Остальные жилища будем ремонтировать», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959533" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Курске после атаки дронов ВСУ повреждены 37 частных домовладений

Хинштейн рассказал, что повреждения получили 37 частных домовладений, 5 из них сгорели. Отмечается, что в трех домах выгорели стены и обрушились перекрытия, на месте работают саперы.

По его словам, те куряне, чье имущество пострадало, получат выплаты в 75 тыс. рублей, а в случае полной утраты — по 150 тыс. рублей. Кроме того, по 65 тыс. рублей в месяц будет выплачиваться по аналогии с жителями приграничных районов.

«Определимся с местами в ПВР, которые предложим людям, отказавшимся ехать к родственникам. Для тех, кто будет снимать жилье, будем аренду компенсировать. До вечера эксперты должны дать оценку, подлежат ли дома восстановлению. В этом случае мы будем их ремонтировать за счет бюджета. Срок — от 3 до 6 месяцев в зависимости от разрушений», — уточнил врио губернатора.

Как передавало ИА Регнум, ночью 15 апреля ВСУ нанесли удар беспилотниками по пяти регионам России. Было выпущено 115 украинских дронов, которые ВС РФ сбили над Курской, Воронежской, Брянской и Орловской областями, а также над территориями Московского региона.

Хинштейн также заявил, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ в Курске погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили ранения. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.