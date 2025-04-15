Вашингтон, 15 апреля, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что США ведут с Россией теплый диалог, являются абсурдными, заявил 15 апреля американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Global Look Press

«Думаю, это своего рода абсурд со стороны Зеленского говорить правительству, которое в настоящее время сохраняет все его правительство и усилия по ведению военных действий, что мы каким-либо образом на стороне русских… это очевидно непродуктивно», — отметил Вэнс в беседе с порталом UnHerd.

Вице-президент добавил, что в сложившейся ситуации США пытаются понять, где проходят красные линии для каждой из сторон конфликта.

Зеленский накануне в интервью телеканалу CBS заявил, что США ведут с Россией диалог в «теплой тональности», и это наносит ущерб Украине. Он также пожаловался на то, что в США нет консолидированной позиции по поддержке Киева.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что сам факт начала диалога между РФ и США является положительным сдвигом. Он напомнил, что предыдущая американская администрация практически разрушила отношения между странами. Сейчас между Вашингтоном и Москвой идет интенсивный диалог.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 апреля призвал не ждать быстрых результатов от переговоров по урегулированию украинского кризиса, так как это очень сложный вопрос. Он также сообщил, что пока нет четких очертаний будущего мирного соглашения по Украине, но у России и США есть политическая воля, чтобы продвигаться к разрешению конфликта.