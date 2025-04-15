Москва, 15 апреля, 2025, 14:55 — ИА Регнум. На эмблему Министерства спорта России вернулись христианские кресты. Об этом стало известно 15 апреля.

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«Спорт должен быть не только с мышцами, но и душой. Наш министр продолжает менять имидж ведомства. По его поручению на новую эмблему Минспорта вернулись христианские кресты», — говорится заявлении, опубликованном в Telegram-канале министра спорта РФ Михаила Дегтярёва.

Отмечается, что в социальных сетях министерства эмблема также сменилась. Ранее Дегтярёв заявлял, что начал изучать символику ведомства, где вместо крестов были изображены ромбы.

«Когда это появилось, кто это сделал, кто просмотрел, не могу сказать. Сейчас приводим в соответствие, у нас кресты возвращаются на двуглавого орла с коронами», — уточнял министр.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года Банк России представил новую банкноту номиналом в одну тысячу рублей, посвященную Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне была изображена Никольская башня Нижегородского кремля без креста, на оборотной стороне ― башня Сююмбике на территории Казанского кремля — с изображением исламского полумесяца.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отреагировал на это и призвал тщательнее выбирать изображения для новых банкнот во избежание возможного напряжения. На фоне критики в адрес Центробанка регулятор принял решение доработать дизайн новой банкноты, а ее выпуск был приостановлен.