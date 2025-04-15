Киев, 15 апреля, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Советский и украинский режиссер Александр Муратов, бывший муж Киры Муратовой, скончался 14 апреля. Об этом сообщил Национальный союз кинематографистов Украины в Facebook (принадлежит Meta — террористическая).

Национальный союз кинематографистов Украины Александр Муратов

Через неделю Муратову исполнилось бы 90 лет.

«Несмотря на солидный возраст и достаточно сложное состояние здоровья, Александр Игоревич продолжал работать до последнего», — сообщили в союзе кинематографистов.

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