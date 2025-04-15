Режиссер Александр Муратов умер за неделю до 90-летнего юбилея
Умер режиссер Александр Муратов, бывший муж Киры Муратовой
Киев, 15 апреля, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Советский и украинский режиссер Александр Муратов, бывший муж Киры Муратовой, скончался 14 апреля. Об этом сообщил Национальный союз кинематографистов Украины в Facebook (принадлежит Meta — террористическая).
Национальный союз кинематографистов Украины
Александр Муратов
Через неделю Муратову исполнилось бы 90 лет.
«Несмотря на солидный возраст и достаточно сложное состояние здоровья, Александр Игоревич продолжал работать до последнего», — сообщили в союзе кинематографистов.
Новость дополняется