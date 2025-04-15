Курск, 15 апреля, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 200 военнослужащих и две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS в Курской области. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Минобороны России.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«За сутки потери ВСУ составили до 200 военнослужащих», — сказано в заявлении.

Кроме того, противник лишился танка, бронетранспортера, двух боевых бронированных машин, 13 автомобилей.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 74 450 военнослужащих, 407 танков, 333 боевые машины пехоты, 304 бронетранспортера, 2 270 боевых бронированных машин, 2 717 автомобилей, 612 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ и другую военную технику.

Как ранее передавало ИА Регнум, за неделю российские войска освободили четыре населенных пункта в трех регионах: Гуево в Курской области, Басовку и Журавку в Сумской области, Катериновку в Донецкой Народной Республике.