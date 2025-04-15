Курск, 15 апреля, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Власти Курской области выплатят жителям Курска, чье имущество пострадало от ночного удара ВСУ, по 75 тыс. рублей, а в случае полной утраты — 150 тыс. рублей. Об этом 15 апреля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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«Люди, у которых имущество пострадало, получат выплаты по 75 тыс. рублей. В случае полной утраты — по 150 тыс., а также 65 тыс. в месяц, по аналогии с жителями приграничья», — написал он в Telegram-канале.

Хинштейн также сообщил, что в ходе атаки украинских БПЛА, по предварительным данным, под удар попали 37 частных домов, из которых пять сгорели. Владельцам, чье жилье не подлежит восстановлению, власти области выдадут сертификаты, остальные дома будут ремонтировать.

Врио губернатора добавил, что первоначально после атаки ВСУ по Курску в пунктах временного размещения приняли более 200 человек. В настоящее время там осталось менее половины, многих забрали родственники.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 15 апреля украинские войска запустили по российским регионам 115 беспилотников. Средства противовоздушной обороны ВС РФ над Курской областью обезвредили 109 дронов, над Воронежской областью — три, а также по одному — над Московским регионом, Брянской и Орловской областями.

В Курске от ударов украинских БПЛА погибла 85-летняя женщина, еще девять мирных жителей получили ранения. Кроме того, попадание одного дрона пришлось на станцию скорой помощи, получили повреждения более десятка машин. В связи с массовым ударом по городу возбуждено уголовное дело о террористическом акте.