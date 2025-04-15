Минск, 15 апреля, 2025, 14:10 — ИА Регнум. Мирное решение на Украине может быть достигнуто только при ее безъядерном нейтральном статусе, отмене дискриминационных законов и признании актуальных границ России. Об этом 15 апреля заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Он подчеркнул, что стратегические цели России после урегулирования конфликта остаются неизменными.

«Условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безъядерный, нейтральный статус Украины, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, отмену всех дискриминационных законов, которые были приняты после совершения государственного переворота в 2014 году», — перечислил Нарышкин.

Глава СВР добавил, что также основным пунктом мирного соглашения должно стать признание суверенитета России.

12 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что единственным решением украинского конфликта является устранение его первопричин.

31 марта президент США Дональд Трамп отметил, что одной из причин конфликта на Украине стало стремление киевского режима добиться членства в Североатлантическом альянсе. По его словам, конфликт на Украине мог стать началом третьей мировой войны, но ситуацию частично удалось взять под контроль.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, российский лидер указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.

Путин также подчеркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, а не во временном перемирии. Он отмечал, что урегулировать конфликт на Украине необходимо с учётом интересов РФ, искоренив первопричины кризиса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что специальная военная операция на Украине завершится, когда будут достигнуты все поставленные Россией цели.