Курск, 15 апреля, 2025, 14:10 — ИА Регнум. После атаки БПЛА ВСУ по Курску повреждения получили 37 частных домовладений, пять из них выгорели. Об этом 15 апреля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«По предварительной информации, наряду с МКД, различные повреждения получили 37 частных домовладений на территории Курска, пять из них сгорели. Все владельцы домов, не подлежащих восстановлению, получат сертификаты. Остальные жилища будем ремонтировать», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона также сообщил, что осмотрел три повреждённых многоквартирных дома. В квартирах выгорели стены, есть обрушения перекрытий. Сейчас там работают сапёры.

Хинштейн рассказал, что в Курской областной больнице остались четыре человека, пострадавших от атаки дронов. Одна женщина находится в тяжёлом состоянии, у неё 45% ожогов второй и третьей степени лица и туловища. Врачи оперативно провели операцию, сейчас женщина в реанимации. В ближайшее время пострадавшую переведут на лечение в Москву.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 15 апреля киевский режим атаковал российские регионы 115 дронами. Над Курской областью ликвидировали 109 БПЛА, три — над Воронежской областью, по одному — над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей.

Хинштейн сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ в Курске пострадали 24 многоквартирных дома. Всех жильцов пострадавших домов эвакуировали, обеспечили питанием и всем необходимым.

В результате атаки ВСУ погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили ранения. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.