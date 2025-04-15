Москва, 15 апреля, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Актриса Татьяна Вилькина, дочь художественного руководителя московского театрального центра «Вишневый сад» Александра Вилькина умерла в Москве от острой сердечной недостаточности.

Социальные сети Татьяна Вилькина

Она скончалась у себя дома в Большом Тишинском переулке, сообщил SHOT.

В декабре актрисе исполнился 51 год.

Татьяна Вилькина известна зрителю по фильмама «Ретро вдвоем» (1998 год), «Тартюф» (2000 год). Она была режиссером и автором сценария документальных картин «Острова» и «Пространство Валерия Рубинчика».

Она работала в Московском драматическом театре «Еt cetera», а затем — в театральном центре «Вишневый сад».