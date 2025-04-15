Саратов, 15 апреля, 2025, 14:34 — ИА Регнум. В гараже у заместителя директора по учебной работе Саратовского техникума железнодорожного транспорта (филиала ПривГУПС) Сергея К. нашли кусты конопли. Полицейские усмотрели в действиях мужчины состав административного правонарушения по статье о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства. Теперь ему может грозить арест до 15 суток. Будет ли по данному факту возбуждено уголовное дело по наркотической статье — в настоящий момент неизвестно. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Соцсети Сергей К., заместитель директора по учебной работе Саратовского техникума железнодорожного транспорта (филиала ПривГУПС)

31 марта в селе Воскресенское под Саратовом полицейские нашли кусты конопли в гараже, который принадлежит заместителю директора по учебной работе Саратовского техникума железнодорожного транспорта 38-летнему Сергею К. В гараже были оборудованы все необходимые условия для выращивания растений.

«На втором этаже гаражной постройки, принадлежащей заместителю директора по учебной работе Саратовского техникума железнодорожного транспорта (филиала СамГУПС) Сергею, обнаружено и изъято восемь кустов растений, схожих с растением конопля, произрастающих в матерчатых горшках в специально оборудованных палатках со световым и тепловым оборудованием. Данные растения были направлены на экспертизу», — сообщил собеседник.

Спустя неделю, 8 апреля, экспертиза показала, что найденные в гараже у замдиректора техникума растения являются растением конопли и содержат наркотическое средство — тетрагидроканнабинол.

Соцсети Сергей K. на занятиях

После этого полицейские усмотрели в действиях Сергея признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 10.5.1 КоАП («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»). По ней мужчине может грозить штраф до пяти тысяч рублей либо арест на 15 суток. Полиция проводит проверку по данному факту. Примечательно, что информации о том, будет ли по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о наркотиках — в настоящий момент нет.

ИА Регнум удалось связаться с Сергеем, который в разговоре с журналистами отверг все обвинения. Заместитель директора заявил, что слышит про найденные у него кусты конопли впервые и ни о каком административном деле в отношении себя не знает. При этом в саратовском техникуме, где работает Сергей, нам сообщили, что мужчина в настоящий момент находится в очередном отпуске, который был оформлен с 7 апреля — за одни день до получения результатов полицейской экспертизы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что под Челябинском подросток умер, попробовав найденные на улице наркотики.