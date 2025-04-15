Москва, 15 апреля, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за последние сутки нанесли удары по инфраструктуре аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по цехам сборки реактивных систем залпового огня и ударных беспилотников. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Также у противника были поражены центр подготовки операторов дронов и пункты временной дислокации ВСУ в 144 районах. Удары наносили авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 304 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — также говорится в сводке Минобороны РФ.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля российские бойцы освободили село Елизаветовка в Донецкой Народной Республике. Также ВС РФ за сутки нанесли удары по аэродрому ВСУ, складам вооружения, центру подготовки операторов БПЛА, пункту размещения оперативно-тактических ракет и местам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

В течение недели с 5 по 11 апреля российская армия освободила четыре населенных пункта. Врага выбили из Гуево в Курской области, Басовки и Журавки в Сумской области и Катериновки в ДНР.