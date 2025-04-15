Москва, 15 апреля, 2025, 13:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский проявляет неуважение к своему деду — участнику Великой Отечественной войны, отказываясь праздновать День Победы 9 мая. Об этом 15 апреля сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press

«Сам тот факт, что Зеленский не хочет 9 мая праздновать День Победы — это как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда, что, собственно, не новость. Лишний раз показывает, что это именно тот режим, который болезненно воспринимает такие дни, как 9 мая», — заявил Песков.

Он добавил, что эта ситуация еще раз подчеркивает правоту российской стороны и действий президента России Владимира Путина.

Дед Зеленского Семен Иванович в годы Великой Отечественной войны был командиром минометного взвода, а затем командиром стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии. Он был награжден двумя орденами Красной звезды. Войну он закончил в звании гвардии лейтенанта.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая в Люксембурге на встрече с министрами иностранных дел ЕС глава МИД Украины Андрей Сибига от имени украинского руководства пригласил европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить Киев 9 мая. Со своей стороны Зеленский выразил желание видеть 9 мая в Киеве представителей так называемой «коалиции желающих».

Украина с 2023 года официально не празднует День Победы 9 мая. Праздник перенесен на 8 мая и называется Днем памяти и победы над нацизмом.