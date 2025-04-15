Москва, 15 апреля, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине — это очень сложный вопрос, в котором вряд ли возможно ожидать сиюминутного результата. Такое мнение 15 апреля журналистам высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что сейчас ведется напряженная работа.

«Это настолько сложная субстанция, что ожидать сиюминутных результатов вряд ли возможно, но тем не менее хочется надеется на лучшее, что эта работа все-таки возымеет положительные результаты», — подчеркнул он.

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