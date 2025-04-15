Москва, 15 апреля, 2025, 13:13 — ИА Регнум. Российская сторона положительно оценивает конструктивные контакты между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Об этом 15 апреля заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы весьма и весьма положительно оцениваем те конструктивные и содержательные контакты, которые имели место», — отметил он, комментируя слова Уиткоффа о том, что стороны приблизились к мирному соглашению по Украине.

Песков добавил, что пока нет четких очертаний соглашения, но есть политическая воля — двигаться в сторону этого положения.

Также пресс-секретарь президента указал, что контакты проходили в закрытом режиме и в Кремле не хотели бы раньше времени предавать публичности детали переговоров.

«То, что между Россией и США есть огромный потенциал для взаимовыгодного экономического сотрудничества, — это однозначно», — заключил Песков.

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