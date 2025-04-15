Москва, 15 апреля, 2025, 13:12 — ИА Регнум. Первый месяц работы пилотного проекта по внедрению новых правил продажи билетов на культурные площадки Москвы прошел штатно, и залы по-прежнему заполнены зрителями. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Департамент культуры отслеживает показатели театров, чтобы оценить эффект пилотного проекта. «Если сравнивать первый квартал этого года с первым кварталом прошлого, то общее количество проданных билетов по всем нашим учреждениям выросло на 7%, а общая выручка — на 21%», — отметил Фурсин.

Как пояснил глава депкульта в интервью РИА «Новости», власти города смотрят и на другие показатели: есть ли очереди, конфликтные ситуации, заполнены ли залы, как идут продажи на предстоящие даты. По его словам, перед стартом пилотного проекта были проработаны разные сценарии, чтобы не произошло коллапса.

«Залы не опустели, популярные постановки все так же распродаются полностью еще за несколько месяцев до даты мероприятия, огромных очередей нет — они примерно такие же, как и были всегда», — сказал он. Кроме того, не изменилось время начала мероприятий, а большинство зрителей приходят на мероприятие за 15–20 минут до начала.

Кроме того, в депкульт поступают предложения от участников проекта относительно его доработки: возможность проходить по QR-коду без предъявления билета, отмена требований об указании и предъявлении документов для детей, запуск покупки билетов в подарок в сервисе «Мосбилет», возможности оформления подарочных сертификатов.

Фурсин также отметил, что зрители приняли проект. Власти города провели исследование аудитории с компанией НАФИ, в котором в том числе анализировались стоп-факторы, из-за которых культурные площадки не посещают те, кому это в целом было бы интересно. Так, опасения по поводу безопасности массовых мероприятий вошли в топ самых частых стоп-факторов, которые называли участники этого опроса. Этот фактор упоминали так же часто, как и боязнь столкнуться со слишком смелым осовремениванием классики в театре или нехваткой парковочных мест в центре города, где находится большое количество наших культурных учреждений.

«Главные цели пилотного проекта — это повышение безопасности массовых мероприятий, которые проходят на наших площадках, и борьба с перекупщиками», — пояснил глава депкульта.

Он отметил, что в ситуации с перекупщиками уже есть позитивный тренд. Раньше некоторые театры постоянно сталкивались с тем, что билеты на самые востребованные спектакли после появления в продаже исчезали партиями, а позже появлялись на сторонних ресурсах по более высоким ценам.

Депкульт в ежедневном режиме анализирует данные продаж столичных учреждений. Специалисты смотрят не на отдельные спектакли или даты, а на весь репертуар. Это связано с тем, что и в ведущих театрах есть постановки, которые не пользуются большим спросом, и в небольших малоизвестных театрах есть спектакли, на которые билеты разлетаются иногда за минуты. Так, новые правила не мешают зрителям покупать билеты на те спектакли, которые всегда пользовались спросом.

В свою очередь, в театрах, которые и ранее не были в лидерах, власти фиксируют падение продаж и посещаемости. До пилотного проекта эти показатели в них были не самыми успешными, но выше, чем сейчас.

«Для нас это сигнал, чтобы внимательно проанализировать каждый такой случай и разобраться с его причинами. Не исключаю, что пилотный проект, при котором стало сложнее завышать реальные показатели посещаемости, покажет нам невостребованность контента в отдельных учреждениях, отсутствие интереса к нему у зрителей», — отметил Фурсин.

По его словам, эта новая реальность, в которой оказались театры, может стать для них стимулом, чтобы критически оценить свой репертуар, подумать о том, что можно поменять, например, к следующему театральному сезону, чтобы новые правила посещения не были проблемой для них точно так же, как сегодня они не мешают стопроцентным продажам популярных постановок.