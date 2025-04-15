Москва, 15 апреля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. День Победы — это архиважный день, особенно в наши дни, когда в Европе снова поселился нацизм. Такое мнение 15 апреля высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Представитель Кремля отметил, что Россия будет рада видеть на праздновании Дня Победы в Москве всех, кто готов отметить эту важную круглую дату.

«Особенно она важна сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм, и когда в Европе не видим единодушного желания искоренить его», — подчеркнул он.

Песков добавил, что на праздничные мероприятия в Москве приедут более 20 глав государств и правительств.

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