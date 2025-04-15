Москва, 15 апреля, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Точные сроки окончания моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры между Россией и Украиной необходимо уточнить у Минобороны РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 апреля, отвечая на соответствующий вопрос.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Дмитрий Песков

«Мне нужно уточнить сейчас, мне нужно просто получить соответствующую информацию от нашего оборонного ведомства», — отметил он в ходе брифинга.

Песков также подчеркнул, что все будет зависеть от новых приказов верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина. Представитель Кремля также напомнил, что украинская сторона не выполняла и не выполняет мораторий на удары по энергообъектам.

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