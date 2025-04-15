Москва, 15 апреля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. В ближайшее время телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не планируется. Об этом 15 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Представитель Кремля также отметил, что будет информировать об изменениях в графике главы государства.

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